У Харкові водолази підняли з водойми фрагменти ракети РСЗВ

4 березня в Основ’янському районі Харкова водолази-сапери ДСНС обстежили акваторію водойми після повідомлення про влучання уламків ракети реактивної системи залпового вогню.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Про влучання у водойму фрагментів снаряда повідомили місцеві жителі.

“Водолази виконували пошукові роботи у крижаній воді в умовах цілковитої темряви”, – розповіли в ДСНС.

Водолази підняли виявлений предмет на поверхню.

У ДСНС нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів заборонено торкатися їх або самостійно переміщувати. Про знахідку необхідно повідомити за номерами 101 або 102.