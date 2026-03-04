        Події

        У Харкові водолази підняли з водойми фрагменти ракети РСЗВ

        Галина Шподарева
        4 Березня 2026 14:53
        Водолази на місці падіння фрагментів ракети у Харкові / Фото: ДСНС
        Водолази на місці падіння фрагментів ракети у Харкові / Фото: ДСНС

        4 березня в Основ’янському районі Харкова водолази-сапери ДСНС обстежили акваторію водойми після повідомлення про влучання уламків ракети реактивної системи залпового вогню.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        Про влучання у водойму фрагментів снаряда повідомили місцеві жителі.

        “Водолази виконували пошукові роботи у крижаній воді в умовах цілковитої темряви”, – розповіли в ДСНС.

        Водолази підняли виявлений предмет на поверхню.

        У ДСНС нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів заборонено торкатися їх або самостійно переміщувати. Про знахідку необхідно повідомити за номерами 101 або 102.

        Вилучення з водойми фрагментів ракети у Харкові / Фото: ДСНС

