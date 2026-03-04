ISW: США не дають Україні ракети, які могли б знищувати заводи дронів у Росії

США та Ізраїль завдають ударів по підприємствах із виробництва ракет і безпілотників в Ірані, щоб зменшити тиск на системи протиповітряної оборони. Водночас Україна не має подібних можливостей, оскільки США відмовилися передати їй крилаті ракети Tomahawk, йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, українські сили здатні завдавати далекобійних ударів по тилу Росії за допомогою безпілотників, однак їхня бойова частина обмежена і не дозволяє знищувати великі або добре укріплені об’єкти.

У ISW зазначають, що передача навіть невеликої кількості ракет Tomahawk могла б дозволити Україні значно пошкодити або знищити ключові об’єкти виробництва ракет і дронів у глибокому тилу РФ. Серед таких цілей називають завод з виробництва безпілотників Shahed у спеціальній економічній зоні «Алабуга» в Татарстані, приблизно за 1100 км від українського кордону, а також Воткінський машинобудівний завод в Удмуртії, де виробляють балістичні ракети.

Реклама

Реклама

Аналітики нагадують, що українські сили вже завдавали ударів по цих об’єктах. У 2025 році безпілотники атакували «Алабугу», а в лютому 2026 року українські крилаті ракети FP-5 Flamingo вдарили по Воткінському заводу. Однак ці атаки не змогли повністю знищити або вивести з ладу ці підприємства.

У звіті також зазначається, що українські сили вперше з часів контрнаступу 2023 року змогли за два тижні здобути більше території, ніж втратили. За оцінкою ISW, з початку 2026 року українські війська відвоювали приблизно 257 квадратних кілометрів.

Крім того, аналітики вважають, що Росії не вдалося досягти головних цілей зимової кампанії масованих ракетних і дронових ударів по українській енергетиці. Попри значні пошкодження, російські удари не змогли розділити енергосистему країни або підірвати оборонну промисловість України.

Водночас у Кремлі, за оцінкою ISW, продовжують ставити нереалістичні військові цілі, зокрема захоплення нових територій на півдні України та навіть Одеської області. Аналітики вважають, що російські сили навряд чи здатні досягти таких результатів.

Також, за даними джерел, наближених до Кремля, російська влада планує свою внутрішню політику з урахуванням того, що війна триватиме щонайменше до виборів до Держдуми у вересні 2026 року.