Україна закликала бойкотувати відкриття Паралімпіади-2026 через рішення МПК

Міжнародний паралімпійський комітет заборонив збірній України виступати у національній формі через наявність на ній елементів мапи України у міжнародно визнаних кордонах. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Форма паралімпійської збірної України / Фото: x.com/andrii_sybiha

За його словами, таке рішення суперечить резолюціям Генеральної Асамблеї ООН, які підтверджують територіальну цілісність України, а також міжнародному праву.

Сибіга різко розкритикував дії керівництва Міжнародного паралімпійського комітету, заявивши, що його представники готові зруйнувати залишки репутації організації, діючи, на його думку, на користь Росії.

Міністр закликав міжнародну спільноту, зокрема держави та національні паралімпійські комітети, засудити дії МПК і бойкотувати церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026 року.

Також він закликав партнерів зайняти чітку позицію та відмовитися, за його словами, від участі у «відбілюванні воєнних злочинів», у якому, на думку української сторони, бере участь Міжнародний паралімпійський комітет.