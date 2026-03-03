        Події

        У Середземному морі горить підсанкційний російський танкер Arctic Metagaz

        Галина Шподарева
        3 Березня 2026 21:26
        Російський танкер зі скрапленим природним газом Arctic Metagaz / Скриншот
        Сьогодні, 3 березня, у Середземному морі спалахнув танкер зі скрапленим природним газом Arctic Metagaz під російським прапором. Судно перебуває під санкціями США та Великої Британії, доля його екіпажу наразі невідома.

        Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у сфері судноплавства та морської безпеки.

        Судно, яке перебуває під санкціями США та Великої Британії, востаннє повідомляло про своє місцеперебування в понеділок — біля узбережжя Мальти, згідно з даними відстеження суден на платформі MarineTraffic.

        Як повідомило одне з джерел без надання доказів, судно могло бути атаковане морським дроном, причому Україну підозрюють у проведенні цієї операції.

        Російська компанія-менеджер судна LLC SMP Techmanagement, російський виробник СПГ Novatek і міністерство транспорту Росії не одразу відповіли на запити про коментар.

        Служба безпеки України поки що відповіла на запит про коментар.


