У Середземному морі горить підсанкційний російський танкер Arctic Metagaz

Сьогодні, 3 березня, у Середземному морі спалахнув танкер зі скрапленим природним газом Arctic Metagaz під російським прапором. Судно перебуває під санкціями США та Великої Британії, доля його екіпажу наразі невідома.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у сфері судноплавства та морської безпеки.

Судно, яке перебуває під санкціями США та Великої Британії, востаннє повідомляло про своє місцеперебування в понеділок — біля узбережжя Мальти, згідно з даними відстеження суден на платформі MarineTraffic.

Як повідомило одне з джерел без надання доказів, судно могло бути атаковане морським дроном, причому Україну підозрюють у проведенні цієї операції.

Російська компанія-менеджер судна LLC SMP Techmanagement, російський виробник СПГ Novatek і міністерство транспорту Росії не одразу відповіли на запити про коментар.

Служба безпеки України поки що відповіла на запит про коментар.