На Київщині військовий ТЦК торгував “звільненням” від мобілізації за 4 тис. доларів

У Київській області затримали офіцера територіального центру комплектування, який за 4 тисячі доларів обіцяв допомогти уникнути мобілізації. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, посадовець ТЦК запропонував військовозобов’язаному, який перебував у розшуку та планував змінити місце роботи, оновити облікові дані та пройти військово-лікарську комісію таким чином, щоб його не призвали на службу. За це він вимагав 4 тисячі доларів.

Реклама

Реклама

Офіцер обіцяв посприяти реєстрації місця проживання, допомогти з оформленням документів через мобільний застосунок, організувати проходження ВЛК без подальшого призову та зняти статус “розшук” у відповідній системі.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі встановлюють інших причетних до оборудки.