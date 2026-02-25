В ТЦК побили 54-річного харків’янина

У Харкові розгорівся скандал навколо територіального центру комплектування та соціальної підтримки — 54-річний чоловік опинився в лікарні після перебування в установі. За фактом можливого побиття поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомили у поліції Харківської області, 23 лютого до правоохоронців звернувся місцевий житель. Він заявив, що його батька зупинили військовослужбовці на одній із вулиць Харкова та доставили до ТЦК. Після цього чоловік, за словами заявника, зазнав фізичного насильства вже в приміщенні центру.

Згодом 54-річного харків’янина госпіталізували. Лікарі зафіксували тілесні ушкодження. Який саме їхній характер та ступінь тяжкості — наразі встановлюється.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. Це передбачає відповідальність за навмисне заподіяння травм.

Правоохоронці заявляють про проведення всіх необхідних слідчих дій та обіцяють дати правову оцінку діям причетних осіб. Водночас офіційної позиції представників ТЦК щодо інциденту наразі не оприлюднено.

Обставини події встановлюються.