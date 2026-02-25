У Кривому Розі під час перевірки документів поранили військового ТЦК

Увечері 24 лютого у Кривому Розі під час перевірки військово-облікових документів між представниками Територіального центру комплектування та місцевими жителями сталася сутичка. Один із військовослужбовців дістав ножове поранення та був госпіталізований.
Про це повідомили в Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.
За інформацією військкомату, група оповіщення спільно з поліцією зупинила чоловіка для перевірки документів і встановила, що військовозобов’язаний порушив правила військового обліку та перебував у розшуку.
“Під час спілкування з затриманим “небайдужі громадяни” вдалися до перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки. В результаті агресивних дій ножове поранення отримав один з військовослужбовців”, – йдеться в повідомленні.
Пораненого доправили до лікарні, його стан наразі стабільний. Інших постраждалих, за даними ТЦК, унаслідок інциденту немає.