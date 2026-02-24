Ексзаступника мера Харкова повторно арештували через два дні після звільнення під заставу

Колишнього заступника мера Харкова Андрія Руденка, підозрюваного у справі про розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікацій на Харківщині, 17 лютого випустили з СІЗО під заставу, однак через два дні його знову взяли під варту. Про це у коментарі Ґвара Медіа повідомив адвокат Руденка.

Ексзаступника мера та ще п’ятьох підозрюваних у справі затримали 28 червня. Станом на 1 жовтня п’ятеро з шести вийшли з-під варти під заставу, у СІЗО залишався лише Руденко.

17 лютого суддя Київського районного суду змінив запобіжний захід із тримання під вартою на заставу у розмірі 1,3 мільйона гривень. Того ж дня Руденка звільнили. За словами адвоката, за час перебування під вартою його стан здоров’я погіршився, тому він потребував медичної допомоги. Захист звертався до суду щодо забезпечення медичного огляду, відповідне рішення було ухвалене, однак медичний заклад його проігнорував.

Після виходу з СІЗО Руденко не мав права залишати межі Харківської області та був зобов’язаний з’являтися до слідчого і суду. За інформацією адвоката, він поїхав до батьків, а наступного дня — до лікарні, де йому призначили операцію на 24 лютого.

19 лютого сплив строк у 60 діб тримання під вартою, однак суд продовжив його та скасував заставу. Руденка з лікарняної палати конвоєм доставили назад у СІЗО. Адвокати готують апеляційну скаргу та очікують на розгляд.

За даними слідства, Руденко створив та керував злочинною організацією з п’яти осіб, яка здійснювала закупівлю майна для облаштування фортифікаційних споруд за цінами, завищеними більш ніж на 30% від ринкових. Йдеться про привласнення 5,4 мільйона гривень бюджетних коштів.

Іншим фігурантом справи є директор ТОВ «Будтехком» Дмитро Косотухін — головний підрядник будівництва фортифікацій. Він визнав вину «у тій частині, в якій допитувався», і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.