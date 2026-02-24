Колишній прем’єр-міністр Норвегії намагався вчинити самогубство після звинувачень у зв’язках з Епштейном

Колишній прем’єр-міністр Норвегії та екс-генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд тиждень тому був госпіталізований після спроби самогубства. Про це повідомляє норвезьке видання iNyheter з посиланням на надійне джерело. Стан політика, за даними джерела, є серйозним.

17 лютого Норвезька асоціація редакторів разом із низкою провідних редакцій уклали домовленість з адвокатом Ягланда Андерсом Бросвеєтом про нерозголошення інформації про цей інцидент. iNyheter відмовилося дотримуватися цієї угоди, посилаючись на норми Кодексу етики преси, що гарантують право суспільства на отримання інформації про суспільно значущі події.

Пізніше генеральний секретар Норвезької асоціації редакторів Рейдун К’єллінг Нюбо спростувала версію iNyheter, зазначивши, що жодної формальної угоди укладено не було — редакторам лише надали інформацію як фон для «зважених пресоетичних рішень».

Госпіталізація сталася на тлі гучного корупційного скандалу. 12 лютого Ягланду було пред’явлено підозру у тяжкій корупції у зв’язку з його стосунками з американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Того ж дня поліція провела масштабні обшуки в його помешканнях в Осло та Рісері.

Щоб розслідувати справу, норвезьке відомство з боротьби з економічною злочинністю Економрим звернулося до Ради Європи з проханням зняти з Ягланда імунітет — і отримало згоду напередодні обшуків.

Зі змісту листа Економриму до Ради Європи стало відомо, що в період з 2011 по 2018 рік Ягланд разом із близькими родичами неодноразово користувався приватними апартаментами Епштейна в Парижі та Нью-Йорку, а також відпочивав на його віллі у Палм-Біч (Флорида). За даними слідства, Епштейн, ймовірно, сплатив дорожні витрати для шістьох дорослих під час одного з таких візитів.

Окрім цього, Ягланд нібито прийняв пропозицію покрити витрати на поїздку до Карибського басейну для шістьох осіб — хоча ця подорож зрештою так і не відбулася. Також повідомляється, що він звертався до Епштейна з проханням посприяти в отриманні банківського кредиту.

Сам Ягланд під час обшуків 12 лютого лише коротко прокоментував ситуацію для NRK: «Мені є лише одне що сказати — я дуже радий, що ця справа отримає належне висвітлення».