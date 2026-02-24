Торгова марка в Європі: єдина реєстрація та правові наслідки

Європейський ринок висуває до брендів вищі вимоги, ніж багато національних юрисдикцій. Назва, логотип та візуальні елементи повинні бути надійно захищені, інакше навіть успішний продукт може мати справу з правовими обмеженнями. Саме тому реєстрація торгової марки в Європі розглядається бізнесом як базовий крок при виході на ринок Європейського Союзу та роботі з партнерами у кількох країнах одночасно.

Єдиний правовий захист дозволяє керувати брендом централізовано та знижує ризики, пов’язані з фрагментарною реєстрацією.

Що означає єдина реєстрація торгової марки до ЄС

Реєстрація торгової марки в Європейському Союзі здійснюється через EUIPO – Відомство інтелектуальної власності Європейського Союзу. Такий спосіб дає можливість отримати охорону бренду одразу в усіх країнах ЄС на підставі однієї процедури.

В рамках реєстрації через EUIPO торгова марка (ТМ) діє одразу на всій території Європейського Союзу і не прив’язується до окремих держав. Вона сприймається як єдиний об’єкт права, що принципово відрізняє цей механізм від національних реєстрацій.

Навіщо бізнесу реєстрація через EUIPO

Єдина реєстрація ТМ у Європейському Союзі використовується компаніями, які спочатку орієнтуються на масштабування та роботу одразу у кількох юрисдикціях. Для такого бізнесу важливо управляти брендом централізовано, без необхідності окремо адмініструвати права в кожній країні.

Реєстрація через EUIPO затребувана у випадках, коли планується:

продаж товарів чи послуг на кількох ринках ЄС;

співробітництво з дистриб’юторами, маркетплейсами та онлайн-платформами;

залучення інвестицій чи стратегічних партнерів.

З практичної точки зору єдина реєстрація дає бізнесу низку відчутних переваг:

Знижує адміністративне навантаження за рахунок однієї процедури та одного реєстру. Спрощує управління правами на бренд та контроль за їх використанням. Забезпечує однаковий обсяг правової охорони у всіх країнах ЄС. Підвищує прозорість нематеріальних активів за фінансового та юридичного аналізу. Знижує ризики суперечок під час транскордонної діяльності.

Реєстрація ТМ через EUIPO дозволяє побудувати зрозумілу правову модель роботи з брендом на рівні всього Європейського союзу, що особливо важливо для компаній, орієнтованих на зростання та довгострокову присутність на європейському ринку.

Як відбувається реєстрація торгової марки в ЄС

Процедура реєстрації через EUIPO побудована за чіткою моделлю, що дозволяє бізнесу заздалегідь оцінити терміни та етапи оформлення прав на бренд.

Подання заявки

Заявка подається в електронному форматі та містить відомості про заявника, позначення та перелік товарів та послуг. Цей перелік визначає обсяг майбутньої правової охорони та має відповідати реальним напрямам діяльності компанії.

Експертиза та публікація

EUIPO перевіряє заявку на відповідність формальним вимогам та абсолютним підставам для відмови. У разі відсутності перешкод заявка публікується, після чого власники раніше зареєстрованих торгових марок можуть заявити заперечення проти реєстрації.

Реєстрація та правова охорона

За відсутності заперечень ТМ реєструється та одержує правову охорону на всій території Європейського Союзу з єдиними правами для всіх країн ЄС.

Єдина реєстрація має і зворотний бік: наявність підстав для відмови або анулювання, актуальних навіть для однієї країни ЄС, може призвести до втрати правової охорони торгової марки по всій території Союзу. Помилки у виборі класів, формулюваннях чи стратегії подачі створюють системні ризики.

Саме тому компанії все залучають фахівців, які супроводжують весь процес оформлення з урахуванням бізнес-моделі, географії продажу та потенційних суперечок. Це дозволяє побудувати стійкий правовий захист бренду на рівні всього Європейського союзу та уникнути системних ризиків, пов’язаних із реєстрацією ТМ у ЄС.