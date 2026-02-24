У Лондоні заарештували експосла Британії у США Мандельсона через зв’язки з Епштейном

Колишнього посла Великої Британії у США Пітера Мандельсона заарештували в Лондоні за підозрою у службових зловживаннях. Арешт відбувся після викриттів щодо його зв’язків із Джеффрі Епштейном.

Про це повідомляє Reuters.

72-річного Мандельсона затримали в понеділок, 23 лютого. Лондонська поліція заявила, що “чоловіка заарештували за підозрою у службових зловживаннях” у межах розслідування щодо колишнього урядового міністра.

Реклама

Реклама

Згодом Мандельсона звільнили під заставу до подальшого розслідування. Арешт означає, що поліція підозрює вчинення злочину, але не передбачає визнання провини.

На початку місяця поліція розпочала кримінальне розслідування після того, як уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера передав комунікації між Мандельсоном і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Електронні листи, оприлюднені Міністерством юстиції США наприкінці січня, засвідчили, що між Мандельсоном і Епштейном були ближчі стосунки, ніж вважалося раніше, і що Мандельсон ділився інформацією з фінансистом у 2009 році, коли був міністром в уряді Гордона Брауна.

Мандельсона звільнили з посади у вересні, коли стало очевидним, наскільки тісною була його дружба з Епштейном. Раніше він заявляв, що глибоко шкодує про ці зв’язки, однак не коментував останні викриття.

Раніше цього місяця поліція провела обшуки в його будинках у Лондоні та на заході Англії. За даними поліції, Мандельсона заарештували за адресою в районі Камден і доставили до лондонської дільниці для допиту.