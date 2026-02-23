        Суспільство

        Україну накриють опади та ожеледь: прогноз на вівторок

        Віктор Алєксєєв
        23 Лютого 2026 21:57
        Захід сонця над Раховом / Фото з Facebook РАХІВ ПЛАЙ. Rakhiv Plai
        У вівторок, 24 лютого, в Україні очікується хмарна погода з опадами. За прогнозом Укргідрометцентру, в більшості регіонів пройде помірний мокрий сніг та дощ, у північних областях, а вночі й у східних — невеликі опади.

        У Карпатах і на північному сході країни подекуди можливі ожеледь та налипання мокрого снігу. На дорогах, за винятком півдня та південного сходу, прогнозується ожеледиця.

        Вітер західний та південно-західний, 5–10 м/с.

        Температура повітря вночі та вдень становитиме від 2° морозу до 3° тепла. У східних областях уночі очікується 0–5° морозу. Вдень на Закарпатті та в південній частині країни повітря прогріється до 3–8° тепла.

        У Київській області та столиці 24 лютого також буде хмарно. Прогнозується невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах — ожеледиця.

        Вітер переважно західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі та вдень — від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 1–3° тепла.

        На Київщині та в Києві оголошено I рівень небезпечності — жовтий. Уночі та вранці 24 лютого на дорогах очікується ожеледиця, що може призвести до ускладнення руху транспорту.


