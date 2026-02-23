“Території — головне питання”: Буданов розповів про перебіг перемовин із РФ

Україна наближається до визначального етапу перемовин

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що у перемовинах щодо завершення війни сторони підходять до моменту, коли потрібно буде ухвалити остаточне рішення — продовжувати бойові дії або переходити до миру.

Про це він сказав під час міжнародної конференції з питань правосуддя Justice Conference.

За словами Буданова, такі війни не завершуються самі собою — вони або закінчуються справедливим рішенням, або повертаються в ще масштабнішій і небезпечнішій формі. Він наголосив, що мирні перемовини мають не просто зупинити війну, а унеможливити повторення російської агресії.

«Не секрет, перемовини ідуть непросто, але ми точно рухаємося вперед і підходимо до моменту, коли всім сторонам буде потрібно приймати остаточне рішення: продовжувати цю війну або переходити в мир», — зазначив він.

Водночас керівник ОП підкреслив, що мир без відповідальності для агресора не є розв’язанням проблеми, а лише паузою.

Мир і відповідальність за агресію

Буданов наголосив, що агресія є первинним злочином, який запускає всі наступні події. Якщо рішення про війну проти суверенної держави не має персональних наслідків, міжнародний правопорядок руйнується.

«Мир без наслідків для агресора — це його запрошення до повторення в різних кутках світу», — заявив він.

За його словами, будь-яке юридичне рішення без фінансового виміру не створює довіри, тому потрібен перехід від фіксації збитків до реальних механізмів компенсації.

Окремо він наголосив на необхідності повернення викрадених українських дітей, назвавши це одним із найтемніших злочинів війни. Кожен випадок має бути зафіксований, кожне порушення — отримати правову оцінку.

Позиція РФ і головне питання перемовин

Буданов повідомив, що під час тристоронніх переговорів у Женеві російська делегація не порушувала питання проведення виборів в Україні.

«Як не дивно, росіяни цього разу це питання взагалі не порушували», — сказав він.

За його словами, головним питанням залишається територіальне.

«Території — це головне питання. Все інше — другорядне», — зазначив керівник ОП.

Росія, за його словами, продовжує наполягати на передачі їй Донбасу.

«Вони хочуть, щоби їм віддали Донбас. “Віддайте нам Донбас” — це їхня позиція», — заявив він.

Також українська сторона порушувала питання можливої зустрічі Президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, однак остаточної відповіді з боку РФ поки що немає.

Підготовка до нового раунду переговорів

Українська делегація готується до наступного раунду тристоронніх переговорів, який може відбутися ближче до 27 лютого.

Буданов зазначив, що наразі тривають протокольні узгодження між сторонами та приймаючою стороною.

Він визнав, що політичного прориву поки що немає.

«Ми рухаємося, повільно, але рухаємося. Українці побачать, на жаль, лише фінал», — сказав він.

Можливий обмін полоненими

Керівник ОП висловив сподівання, що цього тижня відбудеться новий обмін військовополоненими.

За його словами, йдеться про «значну цифру», більшу, ніж під час попереднього обміну. 5 лютого Україна повернула з російського полону 150 військових і сімох цивільних.

Роль США у перемовинах

Буданов наголосив, що Сполучені Штати мають механізми для пошуку спільної позиції між сторонами.

«Обидві сторони не хочуть втратити Сполучені Штати. Це — правда і факт», — зазначив він.

Він також повідомив, що під час переговорів глава російської делегації Володимир Мединський не виголошував історичних лекцій, обмежившись коротким історичним прикладом.

Екзистенційна війна і новий світовий порядок

Буданов підкреслив, що Росія веде проти України екзистенційну війну вже тривалий час.

«Незалежна Україна — це вирок російському імперіалізму. Без України відновлення імперії неможливе», — заявив він.

За його словами, світовий порядок уже змінився, а Україна, стримуючи агресію, фактично забезпечує безпеку не лише власної держави, а й ширшого міжнародного простору.

«Поки український солдат тримає фронт, у безпеці перебуває і український тил, і кожний громадянин України», — наголосив керівник Офісу Президента.