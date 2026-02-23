Допомогли уникнути мобілізації 60 ухилянтам: начальнику ВЛК та медсестрі загрожує до 10 років ув’язнення

До суду скеровано справу начальника відділення регіональної військово-лікарської комісії Дніпропетровщини та колишньої медсестри місцевої лікарні, які організували незаконне “списання” чоловіків зі служби за суми від 5 до 20 тис. доларів. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, організаторкою схеми була колишня медпрацівниця. Разом із посадовцем ВЛК вона підшукувала військовозобов’язаних, які прагнули уникнути мобілізації, та пропонувала оформити фіктивні довідки про стан здоров’я. Вартість “послуг” становила від 5 до 20 тисяч доларів — залежно від платоспроможності клієнта.

На підставі підроблених документів чоловіків визнавали непридатними до військової служби. Через протиправну діяльність мобілізації уникнули щонайменше 60 осіб.

“Слідчі задокументували кілька випадків, коли фігуранти намагалися “витягти” чоловіків із територіальних центрів комплектування перед відправленням до навчальних центрів. Для цього вони намагалися передати хабарі службовим особам ТЦК”, – йдеться в повідомленні.

У межах досудового розслідування ДБР ініціювало перегляд рішень Центральної військово-лікарської комісії, ухвалених на підставі сфальсифікованих медичних висновків. Уже скасовано рішення про непридатність 10 осіб, триває перевірка інших випадків.

Колишню медпрацівницю обвинувачують у пособництві в одержанні неправомірної вигоди та наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369 КК України). Начальника відділення РВЛК обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та наданні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.