Шахраї з Дніпра обікрали громадян ЄС на 1,2 млн доларів: ліквідовано чотири кол-центри

СБУ спільно з Нацполіцією та правоохоронцями Латвії й Литви ліквідувала масштабну схему виманювання коштів у громадян ЄС. У Дніпрі викрили чотири шахрайські call-центри, затримано лідера угруповання та десятьох його спільників.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, протягом року зловмисники отримали щонайменше 1,2 млн доларів незаконного доходу. Для реалізації схеми вони створили у Дніпрі чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували інвестувати у “перспективні” криптопроєкти.

Шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, що імітувала роботу криптовалютної біржі. На сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та “прибутковості” інвестицій, які не мали нічого спільного з реальними торгами.

На початковому етапі потерпілим пропонували зробити символічний внесок, після чого заохочували миттєвими дивідендами. Надалі жертви перераховували дедалі більші суми на криптогаманці операторів, а після досягнення максимальної суми зв’язок із ними припиняли.

Під час 40 обшуків в офісах і помешканнях вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку з доказами та 21 млн гривень у гривневому еквіваленті, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Затриманим повідомлено про підозру за чч. 1, 2 ст. 255, чч. 4, 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває.