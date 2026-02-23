Путін уже розпочав Третю світову війну: питання, як його зупинити, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор уже розпочав Третю світову війну. Головне питання полягає в тому, як зупинити Путіна.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю BBC.

Єдиний спосіб відповісти на дії Путіна — посилити військовий та економічний тиск, щоб змусити російського диктатора відступити.

“Я вважаю, що Путін її вже розпочав. Питання, наскільки він може захопити ті чи інші території. І питання, як його зупинити. Не для того, щоби Росія не виграла. Росія хоче принести свій світ і змінити для людей життя, яке їм подобається”, — зазначив Зеленський.

Він також прокоментував можливість виведення українських військ із власної території на сході країни, наголосивши, що це розділить українське суспільство.

“Я на це дивлюся не просто як на землю, чи не лише як на землю. Я дивлюся на це так: вийти, тобто послабити наші позиції, кинути сотні тисяч наших людей, які там перебувають. Ось як я дивлюся на це. Розділити наше суспільство цим виходом”, — прокоментував президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна не погодиться на умови, які передбачають відведення військ з її територій.