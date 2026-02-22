ДШВ проводять наступальну операцію на Олександрівському напрямку: звільнено понад 300 кв. км

Угруповання Десантно-штурмових військ Збройних Сил України проводить операцію на Олександрівському напрямку. Про це повідомили в Десантно-штурмових військах ЗСУ.

Основними завданнями підрозділів є зрив планів противника щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, розгром угруповання військ противника та витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області.

Попри активні штурмові дії противника, підрозділи угруповання відбивають атаки та проводять наступальні дії. Ситуацію в ДШВ характеризують як дуже динамічну — ворог використовує всі наявні людські й технічні ресурси та чіпляється за кожен метр захопленої території.

З початком операції разом із суміжними підрозділами відновлено контроль над територією понад 300 квадратних кілометрів і вісьмома населеними пунктами, які були зачищені від диверсійно-розвідувальних груп противника.

У ДШВ зазначили, що активна фаза операції триває, тому говорити про її остаточні результати поки що передчасно.