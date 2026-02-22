        Суспільство

        Після нічної атаки без світла залишилися споживачі у шести областях — Міненерго

        Сергій Бордовський
        22 Лютого 2026 12:24
        Рятувальники ліквідують пожежу на енергетичному об'єкті на Одещині після нічної атаки 22 лютого 2026 року / Фото: ДСНС
        У ніч на 22 лютого росія знову атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України. Про це повідомили в Міненерго, зазначивши, що станом на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.

        Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання для всіх абонентів.

        У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

        У міністерстві закликали громадян за можливості ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері, щоб знизити навантаження на енергосистему.


