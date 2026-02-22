Після нічної атаки без світла залишилися споживачі у шести областях — Міненерго

У ніч на 22 лютого росія знову атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України. Про це повідомили в Міненерго, зазначивши, що станом на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.

Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання для всіх абонентів.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

У міністерстві закликали громадян за можливості ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері, щоб знизити навантаження на енергосистему.