В Україні у неділю від +8° до -18°

У неділю, 22 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій областях вночі прогнозується невеликий сніг, удень — з дощем. Невеликий сніг уночі можливий і на півдні Одещини. На решті території країни без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, на півдні та сході країни — північно-східний, 5–10 м/с. У Карпатах удень місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 10–15° морозу, на північному сході — до 18° морозу. Вдень — від 3° морозу до 2° тепла. У західних і південних областях уночі 1–6° морозу, вдень 1–6° тепла. У Криму вночі 0–5° тепла, вдень 3–8° тепла.

На Київщині та в Києві 22 лютого також очікується хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 10–15° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У столиці вночі 10–12° морозу, вдень близько 0°.