        У саду Шевченка в Харкові згорів ресторан

        Віктор Алєксєєв
        21 Лютого 2026 18:03
        У центрі Харкова згорів відомий ресторан “Той самий Барашек”, повідомляють очевидці.

        Пожежа в ресторані у саду Шевченка в Харкові: горять два поверхи / Фото Суспільне

        Відвідувачі ресторану вибігли на вулицю і скаржаться, що персонал навіть не попередив їх про загоряння – люди самі почали вибігати, коли побачили полум’я.

        Суспільне надає прямо протилежну інформацію.

        За даними ЗМІ, евакуацію відвідувачів проводили співробітники міського департаменту надзвичайних ситуацій, які перебували неподалік місця події.

        В любому випадку травмованих, постраждалих або загиблих немає.

        Причина пожежі наразі невідома.


