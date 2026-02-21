У саду Шевченка в Харкові згорів ресторан

У центрі Харкова згорів відомий ресторан “Той самий Барашек”, повідомляють очевидці.

Пожежа в ресторані у саду Шевченка в Харкові: горять два поверхи / Фото Суспільне

Відвідувачі ресторану вибігли на вулицю і скаржаться, що персонал навіть не попередив їх про загоряння – люди самі почали вибігати, коли побачили полум’я.

Суспільне надає прямо протилежну інформацію.

За даними ЗМІ, евакуацію відвідувачів проводили співробітники міського департаменту надзвичайних ситуацій, які перебували неподалік місця події.

В любому випадку травмованих, постраждалих або загиблих немає.

Причина пожежі наразі невідома.