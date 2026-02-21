У саду Шевченка в Харкові згорів ресторан

У центрі Харкова згорів відомий ресторан “Той самий Барашек”, повідомляють очевидці.
Відвідувачі ресторану вибігли на вулицю і скаржаться, що персонал навіть не попередив їх про загоряння – люди самі почали вибігати, коли побачили полум’я.
Суспільне надає прямо протилежну інформацію.
За даними ЗМІ, евакуацію відвідувачів проводили співробітники міського департаменту надзвичайних ситуацій, які перебували неподалік місця події.
В любому випадку травмованих, постраждалих або загиблих немає.
Причина пожежі наразі невідома.