Зеленський нагородив мера Парижа орденом княгині Ольги

Сьогодні до Києва прибула мер Парижа Анн Ідальго, де зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Зеленського, сторони обговорили дипломатичні зусилля для досягнення достойного миру, енергетичну підтримку та важливість відновлення України.

“Відзначив Анн Ідальго орденом княгині Ольги ІІІ ступеня та вдячний пані меру за всебічну підтримку українців, зокрема наших атлетів під час Олімпійських ігор 2024 року, і просування проєктів з відновлення України на глобальному рівні”, – написав Зеленський у соцмережі.

