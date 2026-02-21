США на межі конфлікту з Іраном: у Білому домі немає єдності щодо удару

Президент США Дональд Трамп наблизив країну до можливого військового конфлікту з Іраном, попри заклики радників зосередитися на внутрішніх економічних проблемах, які хвилюють виборців напередодні проміжних виборів до Конгресу.

За даними джерел Reuters у Вашингтоні, Трамп розпорядився про значне нарощування американських сил на Близькому Сході та підготовку до потенційної багатотижневої повітряної кампанії проти Ірану. Водночас він публічно не пояснив детально, чому США можуть вдатися до найагресивніших дій проти Ісламської Республіки з часу революції 1979 року.

Питання Ірану стало одним із головних пріоритетів зовнішньої політики Трампа у перші 13 місяців його другого терміну. Це відбувається на тлі того, що, за опитуваннями, більшість американців більше занепокоєні зростанням вартості життя та інфляцією.

За словами високопоставленого представника Білого дому, попри жорстку риторику президента, в адміністрації немає «єдиної підтримки» ідеї завдати удару по Ірану. Радники також намагаються уникнути сигналів про те, що президент відволікається від економічних питань, які хвилюють невизначених виборців.

На внутрішніх брифінгах для урядовців і виборчої команди республіканців наголошувалося, що головною темою кампанії має залишатися економіка. Листопадові вибори визначать, чи збережуть республіканці контроль над обома палатами Конгресу. Втрата більшості ускладнить Трампу завершення його президентства.

Республіканський стратег Роб Годфрі вважає, що затяжний конфлікт з Іраном становитиме значний політичний ризик для Трампа. За його словами, електоральна база президента скептично ставиться до зовнішніх військових втручань, адже одним із ключових передвиборчих обіцянок було завершення епохи «вічних воєн».

Минулого місяця багато прихильників руху MAGA підтримали швидку операцію у Венесуелі, яка призвела до усунення президента Ніколаса Мадуро. Проте Іран розглядається як значно сильніший супротивник, що може спричинити ширший спротив навіть серед частини республіканців.

Трамп неодноразово погрожував Ірану ударами, якщо Тегеран не погодиться на угоду щодо ядерної програми. У червні США вже завдали ударів по іранських ядерних об’єктах, а Іран пообіцяв жорстку відповідь у разі нових атак.

Попри обіцянки знизити інфляцію та уникати дорогих міжнародних конфліктів, президент, за даними опитувань, поки що не переконав багатьох американців у прогресі щодо цін. Деякі республіканські стратеги вважають, що виборці можуть підтримати обмежену та швидку військову операцію, якщо вона буде чітко пов’язана із захистом національної безпеки та економічної стабільності.

Водночас громадська підтримка нової великої війни залишається низькою. Аналітики зазначають, що після масштабного розгортання військово-морських і повітряних сил у регіоні Трамп може опинитися перед вибором: або здійснити військову операцію, або ризикувати виглядати слабким на міжнародній арені.

Наразі офіційна позиція Білого дому полягає в тому, що президент віддає перевагу дипломатії, але наполягає: Іран не може володіти ядерною зброєю або мати можливість її створити.