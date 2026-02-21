Діпстрайк у глиб Росії: дрони вдарили по заводу, який виготовляє “Орєшнік”

У низці регіонів Росії в ніч на суботу зафіксовано серію атак безпілотників і ракетних ударів. Про наслідки повідомили регіональні посадовці.

В Удмуртії внаслідок атаки дронів постраждали понад десять людей. Міністр охорони здоров’я республіки Сергій Багін повідомив, що троє осіб госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості: двоє перебувають у стані середньої тяжкості, один — у тяжкому. Одного з поранених доставили до Іжевська санітарним гелікоптером. Ще вісім постраждалих оглянули лікарі та відпустили під амбулаторне спостереження.

Голова Удмуртії Олександр Бречалов раніше заявив про атаку українських безпілотників на «один із об’єктів у республіці», зазначивши, що є пошкодження та постраждалі. Назву підприємства і населений пункт він не уточнив. За даними російських ЗМІ, йдеться про місто Воткінськ і підприємство АТ “Воткінський завод”, що виробляє “Тополі”, “Іскандери” і елементи “Орєшника”.

Українська сторона ці події не коментувала. Вранці в аеропорту Іжевська знову тимчасово призупинили польоти.

У Самарській області, за словами губернатора В’ячеслава Федорищева, удар було завдано «по двох промислових майданчиках». За його твердженням, постраждалих немає. Які саме підприємства зазнали атаки, він не уточнив. Напередодні ввечері Федорищев повідомляв про загрозу ударів БпЛА в регіоні.

Водночас у Бєлгородській області вночі заявили про черговий ракетний обстріл. Губернатор В’ячеслав Гладков повідомив, що місто Бєлгород, а також Бєлгородський і Шебекінський округи двічі зазнали ракетних ударів з боку ЗСУ. За його словами, атаки були спрямовані по «критичній інфраструктурі регіону». Аварійні служби планують оцінити пошкодження у світлий час доби.

Раніше в лютому Бєлгород і область неодноразово зазнавали ракетних обстрілів, під час яких ціллю ставала енергетична інфраструктура, що призводило до відключень електро- та теплопостачання. Водночас Росія протягом зими масовано атакувала українську енергетику, залишаючи без тепла тисячі багатоповерхівок у Києві та інших містах.