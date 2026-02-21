Сили оборони знешкодили 106 ворожих БПЛА

У ніч на 21 лютого (з 18:00 20 лютого) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М, а також 120 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – “шахеди”.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях”, – йдеться у повідомленні.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.