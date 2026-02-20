Ще двох загиблих знайшли під завалами знищеного російським дроном складу на Харківщині

Кількість загиблих внаслідок атаки російських БпЛА на Чугуївський район Харківщини 20 лютого збільшилася до трьох людей. У селі Малинівка під завалами складу цивільного підприємства виявили ще два тіла, першого загиблого знайшли сьогодні вдень.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Ще двоє людей дістали поранення. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці події тривають.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вдарили БпЛА по цивільному підприємству в селі Малинівка.

Сталися руйнації та пожежа складської будівлі на площі близько 3000 кв. м.

На місці працюють оперативні підрозділи ДСНС, сапери, кінологи, офіцери-рятувальники громад, а також вогнеборці добровільної пожежної команди.