        Події

        Ще двох загиблих знайшли під завалами знищеного російським дроном складу на Харківщині

        Галина Шподарева
        20 Лютого 2026 20:18
        Рятувальник на місці російського удару по підприємству на Харківщині / Фото: ДСНС
        Кількість загиблих внаслідок атаки російських БпЛА на Чугуївський район Харківщини 20 лютого збільшилася до трьох людей. У селі Малинівка під завалами складу цивільного підприємства виявили ще два тіла, першого загиблого знайшли сьогодні вдень.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        Ще двоє людей дістали поранення. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці події тривають.

        Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вдарили БпЛА по цивільному підприємству в селі Малинівка.

        Сталися руйнації та пожежа складської будівлі на площі близько 3000 кв. м.

        На місці працюють оперативні підрозділи ДСНС, сапери, кінологи, офіцери-рятувальники громад, а також вогнеборці добровільної пожежної команди.

        Знищений російським БпЛА склад на Харківщині / Фото: ДСНС

