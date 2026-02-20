Нерухомість в Одесі, Києві та елітні авто: головного психіатра ЗСУ підозрюють у “відмиванні” майже мільйона доларів

Головному психіатру Збройних сил України, якого раніше викрили на незаконному збагаченні, повідомили про нову підозру. За даними слідства, посадовець легалізував майже 1 млн доларів через придбання елітної нерухомості та автомобілів, оформлених на родичів.

Про це повідомили в СБУ.

Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України. За матеріалами справи, посадовець, який одночасно є начальником психіатричної клініки, одержав майже 1 млн доларів тіньового прибутку.

“Наразі додатково встановлено, що фігурант легалізував ці гроші через придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу, які оформлював на близьких родичів. Встановлено, що серед таких активів – квартира в новобудові на узбережжі Одеси, оформлена на доньку посадовця, а ще котедж під Києвом, який він записав на свого пасинка”, – розповіли в СБУ.

Також він оформив на своїх дітей три авто марки БМВ (зокрема моделі Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 та 2024 років випуску.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою). Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у січні 2025 року військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрила фігуранта на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей.