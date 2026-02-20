Банкноти до 10 гривень вилучать з обігу та замінять на монети: в НБУ назвали причину

З 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років замінюються на відповідні обігові монети. З цієї дати вони перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу.

Про це повідомили в Національному банку України.

З 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а торгівельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги та платіжних операцій.

Громадяни зможуть обміняти наявні банкноти без обмежень та без стягнення плати на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу. У всіх відділеннях банків України це можна буде зробити упродовж року з дати вилучення з обігу — до 26 лютого 2027 року включно; в уповноважених банках (АТ “Ощадбанк”, АТ КБ “ПриватБанк”, АТ “Райффайзен Банк”, АТ “ПУМБ”) — упродовж трьох років, до 28 лютого 2029 року включно; у Національному банку — наразі безстроково.

Як пояснили в НБУ, банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень майже не використовуються у сфері роздрібної торгівлі, а середній термін їх придатності становить близько 2,5 років, тому ті, що залишалися в обігу, є зношеними. Їх поступове вилучення розпочалося з 1 жовтня 2020 року для номіналів 1 та 2 гривні та з 1 січня 2023 року для номіналів 5 та 10 гривень.

Обігові монети номіналами 1 і 2 гривні введено в обіг 27 квітня 2018 року, 5 гривень — 20 грудня 2019 року, 10 гривень — 3 червня 2020 року. Тривалість обігу монет становить близько 20–25 років, що значно довше, ніж у банкнот.

У НБУ зазначили, що перехід на розрахунки обіговими монетами не створює незручностей для громадян і сприяє зменшенню витрат на оброблення, транспортування, зберігання та обіг банкнот, підвищенню якості готівки в обігу та поліпшенню зручності готівкових розрахунків для населення і бізнесу.