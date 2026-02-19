Хакери зламали інтернет-магазин нумізматики НБУ: які дані могли вкрасти зловмисники

Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ тимчасово недоступний через кібератаку на компанію-підрядника. Потенційно зловмисники могли отримати доступ до персональних даних користувачів, однак фінансова інформація не постраждала.

Про це повідомили в НБУ.

В установі зазначили, що серед даних, до яких міг бути отриманий доступ, — ім’я та прізвище, номер телефону, електронна пошта та адреса доставки нумізматичної продукції.

“Водночас жодні ваші фінансові дані — реквізити платіжних карток, інша конфіденційна інформація, пов’язана з банківськими операціями, не скомпрометовані”, — запевняють в НБУ.

Системи захисту даних та інформаційні системи Національного банку працюють у штатному режимі. Наразі тривають заходи для з’ясування обставин зламу та оцінки його можливих наслідків.

У Нацбанку пояснили, що атака на підрядника є прикладом так званої supply chain-атаки — поширеної тактики хакерів у світі, коли зловмисники намагаються знайти найслабшу ланку в ланцюгу постачання. Зазначається, що архітектуру систем було спроєктовано з ізоляцією підрядників від критичних систем, що дозволило уникнути впливу на інфраструктуру НБУ.

У регуляторі наголосили, що жодна організація у світі не може гарантувати 100% захист від кібератак, однак у цьому випадку інцидент не вплинув на критичні системи. Користувачів закликали бути пильними, оскільки потенційно скомпрометовані дані можуть бути використані для фішингу.

У НБУ нагадують, що його працівники не надсилають листів із проханням підтвердити дані, не телефонують для уточнення інформації про платіжні картки, не просять оплатити замовлення альтернативними способами та не надсилають посилання для “термінової верифікації”.