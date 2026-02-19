У Липецькій області обвалився дах одного з цехів автозаводу

У Краснинському окрузі обвалився дах одного з цехів підприємства «Моторинвест», повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Пізніше він написав, що рятувальники витягли з-під завалів п’ятьох людей. Їх оглядають медики. За його словами, угруповання сил і засобів нарощується, аварійно-рятувальні роботи тривають.

«У Краснинському окрузі на підприємстві «Моторинвест» стався обвал даху одного з цехів. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди», — повідомив губернатор.

Попередньо, дах обвалився під вагою снігу.

«Ще дві людини змогли зв’язатися з рятувальниками по телефону. До них пробиваються пошуково-рятувальні підрозділи», — додав Артамонов.

Завод «Моторінвест» у Липецькій області випускає електрокари Evolute. До 2022 року на майданчику вироблялися автомобілі Great Wall Hover і Changan CS35.