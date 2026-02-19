        Суспільство

        У Липецькій області обвалився дах одного з цехів автозаводу

        Віктор Алєксєєв
        19 Лютого 2026 14:26
        читать на русском →
        Цех заводу «Моторінвест» у Липецькій області з обваленим дахом / Фото з соцмережі
        Цех заводу «Моторінвест» у Липецькій області з обваленим дахом / Фото з соцмережі

        У Краснинському окрузі обвалився дах одного з цехів підприємства «Моторинвест», повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

        Пізніше він написав, що рятувальники витягли з-під завалів п’ятьох людей. Їх оглядають медики. За його словами, угруповання сил і засобів нарощується, аварійно-рятувальні роботи тривають.

        «У Краснинському окрузі на підприємстві «Моторинвест» стався обвал даху одного з цехів. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди», — повідомив губернатор.

        Реклама
        Реклама

        Попередньо, дах обвалився під вагою снігу.

        «Ще дві людини змогли зв’язатися з рятувальниками по телефону. До них пробиваються пошуково-рятувальні підрозділи», — додав Артамонов.

        Завод «Моторінвест» у Липецькій області випускає електрокари Evolute. До 2022 року на майданчику вироблялися автомобілі Great Wall Hover і Changan CS35.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини