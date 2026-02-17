У Ленінградській області підірвали військову комендатуру

У Ленінградській області стався вибух у будівлі військової комендатури, унаслідок чого загинули двоє людей, ще кілька можуть перебувати під завалами. Інцидент стався у Всеволожському районі, де після вибуху частково обвалилися другий і третій поверхи, а також горищне перекриття споруди, повідомляють місцеві ЗМІ.

За попередніми даними, під уламками можуть залишатися приблизно три-чотири особи. Наразі на місці події працюють екстрені служби, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Фахівці також попереджають про збереження загрози подальшого руйнування будівлі, що ускладнює проведення рятувальної операції. Обставини вибуху встановлюються.

