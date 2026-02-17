        Події

        У Ленінградській області підірвали військову комендатуру

        Віктор Алєксєєв
        17 Лютого 2026 14:28
        Після вибуху частково обвалилися другий і третій поверхи / Фото ASTRA
        У Ленінградській області стався вибух у будівлі військової комендатури, унаслідок чого загинули двоє людей, ще кілька можуть перебувати під завалами. Інцидент стався у Всеволожському районі, де після вибуху частково обвалилися другий і третій поверхи, а також горищне перекриття споруди, повідомляють місцеві ЗМІ.

        За попередніми даними, під уламками можуть залишатися приблизно три-чотири особи. Наразі на місці події працюють екстрені служби, тривають пошуково-рятувальні роботи.

        Фахівці також попереджають про збереження загрози подальшого руйнування будівлі, що ускладнює проведення рятувальної операції. Обставини вибуху встановлюються.

