Помер Джессі Джексон — проповідник, політичний активіст і соратник Мартіна Лютера Кінга

У віці 84 років помер Джессі Джексон — проповідник, політичний активіст і один з найвпливовіших темношкірих лідерів США у другій половині XX століття. Він був соратником Мартіна Лютера Кінга і його наступником як фактичний лідер руху за громадянські права темношкірих після вбивства Кінга в 1968 році, пише The New York Times.

Джексон ніколи не обіймав державних посад, за винятком тіньового сенатора від округу Колумбія (1991–1997), тобто представника столичного округу в сенаті США без права голосу. У 1984 і 1988 роках він балотувався в президенти від Демократичної партії — і став першим темношкірим, який отримав мільйони голосів на праймеріз.

Джессі Джексон вважався найбільш політично впливовим темношкірим американцем у період між вбивством Мартіна Лютера Кінга і обранням Барака Обами президентом у 2008 році та одним із лідерів «лівого флангу» американської політики. Він був ключовою фігурою прогресивного руху — коаліції організацій, що захищають права та інтереси різних меншин, а також бідних.

Джексон просував принципи позитивної дискримінації, тобто цілеспрямованого прийому на навчання і на роботу за квотами представників маргіналізованих меншин (перш за все, за расовою ознакою) заради виправлення історичної несправедливості. Також він вважається головним популяризатором терміна «афроамериканець» замість «негр» (Negro), яким користувався, зокрема, Кінг.

В останні роки Джексон тяжко хворів. У 2017 році він повідомив, що у нього хвороба Паркінсона. У листопаді 2025 року його госпіталізували з прогресуючим над’ядерним паралічем — рідкісним захворюванням, яке за симптомами може нагадувати паркінсонізм: людина втрачає рівновагу, з’являється скутість м’язів, порушується мова, розвивається деменція.