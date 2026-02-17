Сили оборони знешкодили 25 ракет та 367 ворожих БПЛА

У ніч на 17 лютого (з 18:00 16 лютого) противник атакував 4 балістичними ракетами Іскандер-М, 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101, 4 крилатими ракетами Іскандер-К, керованою авіаційною ракетою Х-59/69, а також 396 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 250 із них – “шахеди”.

Про це повідомляє Командування повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі:

20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;

4 крилатих ракети “Іскандер-К”;

1 керована авіаційна ракета Х-59/69;

367 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.