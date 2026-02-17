        Події

        Сили оборони знешкодили 25 ракет та 367 ворожих БПЛА

        Віктор Алєксєєв
        17 Лютого 2026 09:42
        Рух БпЛА/ракет, які атакували енергетику України 17 лютого 2026 / Фото t.me/monitorwar
        Рух БпЛА/ракет, які атакували енергетику України 17 лютого 2026 / Фото t.me/monitorwar

        У ніч на 17 лютого (з 18:00 16 лютого) противник атакував 4 балістичними ракетами Іскандер-М, 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101, 4 крилатими ракетами Іскандер-К, керованою авіаційною ракетою Х-59/69, а також 396 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 250 із них – “шахеди”.

        Про це повідомляє Командування повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі:

        • 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;
        • 4 крилатих ракети “Іскандер-К”;
        • 1 керована авіаційна ракета Х-59/69;
        • 367 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

        Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях, – йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


