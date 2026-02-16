Вночі РФ випустила 6 ракет та 62 БпЛА: сили ППО збили 54 цілі

У ніч на 16 лютого російські війська здійснили ракетно-дронову атаку по Україні. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 54 ворожі повітряні цілі.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, з 18:00 15 лютого противник атакував чотирма протикорабельними ракетами «Циркон» із тимчасово окупованого Криму, балістичною ракетою «Іскандер-М» із Брянської області, керованою авіаційною ракетою Х-31П із ТОТ Запорізької області, а також 62 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Близько 40 із них — «шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено дві протикорабельні ракети «Циркон» та 52 ворожі БпЛА.

Зафіксовано влучання однієї ракети та дев’яти ударних безпілотників на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях. Інформація щодо трьох ракет уточнюється.

Атака триває, у повітряному просторі перебувають кілька ворожих БпЛА. У Повітряних силах закликають дотримуватися правил безпеки.