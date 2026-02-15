Синоптики попереджають про негоду і сильний вітер у понеділок, 16 лютого

У понеділок, 16 лютого, в Україні прогнозують хмарну погоду з опадами різної інтенсивності залежно від регіону. Вночі у західних областях, а також у Вінницькій і Житомирській очікується помірний сніг, місцями значний, тоді як у більшості північних областей пройде значний сніг із хуртовинами. На решті території спостерігатиметься мокрий сніг і дощ, зокрема в Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях можливі значні опади переважно у вигляді дощу, повідомляє Укргідрометцентр.

Удень невеликий сніг прогнозується в більшості регіонів, на сході країни переважатиме дощ, а на північному сході очікуються помірні опади. Водночас у західних, південних і Вінницькій областях істотних опадів не передбачається.

У західних, північних і більшості центральних областей на дорогах місцями утвориться ожеледиця. Вітер буде переважно північно-західний швидкістю 7–12 м/с, у більшості регіонів, окрім заходу, можливі пориви до 15–20 м/с.

Реклама

Реклама

Температура повітря в західних, Житомирській і Вінницькій областях уночі та вдень становитиме 7–12° морозу, на Прикарпатті та півночі країни — 4–9° морозу. У більшості центральних і Сумській областях очікується від 3° тепла до 2° морозу, а на сході та південному сході — 3–8° тепла.

На Київщині та в столиці прогнозують хмарну погоду зі значним снігом уночі та місцями невеликим снігом удень. На дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-західний 7–12 м/с із поривами 15–18 м/с, уночі та вранці можливі хуртовини. Температура по області становитиме 4–9° морозу, у Києві — 7–9° морозу.

Синоптики оголосили для Київщини та Києва попередження про небезпечні метеорологічні явища першого рівня небезпечності (жовтий). Очікується, що складні погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також призвести до порушення руху транспорту та вплинути на життєдіяльність населення.