Йоганнес Клебо став найтитулованішим зимовим олімпійцем в історії

Норвезький лижник Йоганнес Клебо у неділю здобув дев’яту золоту медаль зимових Олімпійських ігор, ставши найуспішнішим зимовим олімпійцем усіх часів. За кількістю титулів він випередив співвітчизників — лижників Маріт Бйорген, Бйорна Делі та біатлоніста Оле-Ейнара Бйорндалена, які мають по вісім золотих нагород, повідомляє Reuters.

«Було добре кілька днів ділити перше місце з ними, але ще краще бути на вершині самому. Це велике досягнення, і потрібно трохи часу, щоб це усвідомити», — сказав Клебо.

Дев’яте золото також зрівняло норвежця з шістьма легендами олімпійського спорту, серед яких фінський бігун Пааво Нурмі та американський спринтер Карл Льюїс. Ще одна перемога дозволить йому піднятися на друге місце в загальному списку медалістів усіх Олімпіад, хоча до рекорду американського плавця Майкла Фелпса із 23 золотими медалями ще далеко.

29-річний спортсмен, який виступає на своїй другій Олімпіаді, може здобути десяте золото вже найближчими днями — у чоловічій естафеті або в гонці на 50 км класичним стилем. Його дідусь і водночас тренер був присутній на трибунах стадіону в Тезеро під час переможного виступу.

Клебо очолює загальний залік Кубка світу й на Олімпіаді виграє з помітною перевагою над суперниками. Навіть у гонці на 10 км вільним стилем, яку вважали шансом позбавити його золота, він переміг із відривом майже у п’ять секунд.

Суперники визнають домінування норвежця. Італійський лижник Еліа Барп назвав його «найкращим усіх часів», а представники США та Канади відзначили масштаб його таланту й історичність епохи, в якій їм доводиться змагатися проти нього.

Популярність Клебо вийшла за межі лижних перегонів після вірусного відео зі спринтерської гонки, що привернуло ширшу увагу до цього виду спорту.