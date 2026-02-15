Йоганнес Клебо став найтитулованішим зимовим олімпійцем в історії

Норвезький лижник Йоганнес Клебо у неділю здобув дев’яту золоту медаль зимових Олімпійських ігор, ставши найуспішнішим зимовим олімпійцем усіх часів. За кількістю титулів він випередив співвітчизників — лижників Маріт Бйорген, Бйорна Делі та біатлоніста Оле-Ейнара Бйорндалена, які мають по вісім золотих нагород, повідомляє Reuters.
«Було добре кілька днів ділити перше місце з ними, але ще краще бути на вершині самому. Це велике досягнення, і потрібно трохи часу, щоб це усвідомити», — сказав Клебо.
Дев’яте золото також зрівняло норвежця з шістьма легендами олімпійського спорту, серед яких фінський бігун Пааво Нурмі та американський спринтер Карл Льюїс. Ще одна перемога дозволить йому піднятися на друге місце в загальному списку медалістів усіх Олімпіад, хоча до рекорду американського плавця Майкла Фелпса із 23 золотими медалями ще далеко.
29-річний спортсмен, який виступає на своїй другій Олімпіаді, може здобути десяте золото вже найближчими днями — у чоловічій естафеті або в гонці на 50 км класичним стилем. Його дідусь і водночас тренер був присутній на трибунах стадіону в Тезеро під час переможного виступу.
Клебо очолює загальний залік Кубка світу й на Олімпіаді виграє з помітною перевагою над суперниками. Навіть у гонці на 10 км вільним стилем, яку вважали шансом позбавити його золота, він переміг із відривом майже у п’ять секунд.
Суперники визнають домінування норвежця. Італійський лижник Еліа Барп назвав його «найкращим усіх часів», а представники США та Канади відзначили масштаб його таланту й історичність епохи, в якій їм доводиться змагатися проти нього.
Популярність Клебо вийшла за межі лижних перегонів після вірусного відео зі спринтерської гонки, що привернуло ширшу увагу до цього виду спорту.
J.H. Klaebo has completed a sub-six-minute mile pace uphill on skis. pic.twitter.com/OG3VBzWa6P— BeAmazed (@BeAmazd) February 11, 2026