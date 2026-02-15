Фігурист Малінін завершив Олімпіаду восьмим і отримав хвилю підтримки

Американські олімпійські чемпіони та зірки спорту висловили підтримку фігуристу Іллі Малініну після його невдалого дебюту на зимових Олімпійських іграх. 21-річний дворазовий чемпіон світу, якого вважали головним фаворитом, посів лише восьме місце після провальної довільної програми, пише Reuters.

Золота медалістка Олімпіади-1984 Скотт Гамільтон заявив, що один виступ не повинен визначати людину, назвавши Малініна спортсменом високого класу, який відповість на невдачу силою, мужністю та гідністю. Сам Малінін уночі написав у соцмережах, що «завалив виступ» і припустив, що був надто впевненим перед виходом на лід.

Восьмиразовий олімпійський призер із шорт-треку Аполо Оно відзначив чесність спортсмена, наголосивши, що визнання психологічного тиску потребує великої сміливості. Він додав, що кожен «приречений чемпіон» стикається з подібним моментом і висловив упевненість, що Малінін повернеться.

Чотириразовий чемпіон світу з Канади Курт Браунінг назвав результат одним із найбільших потрясінь у фігурному катанні, зазначивши, що статус очевидного фаворита іноді ускладнює боротьбу за перемогу. Під час перегляду виступу на ковзанці у Вірджинії, де тренується Малінін, його рідні та прихильники з недовірою реагували на падіння і зірвані стрибки.

Попри розчарування, більшість уболівальників у соцмережах висловили підтримку спортсмену, назвавши його невдачу болісною, але сподіваючись, що він буде оточений турботою та зможе повернутися сильнішим.