У Пхеньяні відкрили вулицю на честь північнокорейських військових, які загинули в боях у Курській області

У Пхеньяні відбулося урочисте відкриття вулиці, збудованої на честь північнокорейських військовослужбовців, які брали участь у бойових діях у Курській області. Церемонію особисто провів лідер КНДР Кім Чен Ин.

У столиці Північної Кореї завершили будівництво вулиці Себьоль («Нова зірка») в районі Хвасон — її названо на честь «героїв-бійців закордонної військової операції» та учасників бойових дій у Курській області, повідомляє північнокорейське інформагентство ЦТАК.

Кім Чен Ин відкрив нову вулицю «Себьоль» на честь «героїв-бійців» закордонної операції / Фото: ЦТАК

На церемонії відкриття був присутній Кім Чен Ин, який перерізав червону стрічку та вручив ключі від квартир членам родин загиблих військових. Вулиця стала частиною житлового кварталу, де можуть проживати родини солдатів, а також символом «героїчної епохи» і пам’яті про тих, хто брав участь у бойових діях.

Реклама