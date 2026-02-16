НАБУ оголосило підозру ексміністру енергетики у справі “Мідас”

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі «Мідас» та повідомили про підозру колишньому міністру енергетики 2021–2025 років. Його затримали 15 лютого 2026 року під час спроби залишити територію України.

Ім’я підозрюваного не офіційно не називають, але за інформацією ЗМІ, вчора при спробі перетину кордону затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Як повідомили в НАБУ, у лютому 2021 року на острові Ангілья за ініціативи учасників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року, було зареєстровано фонд для залучення близько 100 млн доларів «інвестицій».

Реклама

Реклама

Фонд очолив громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який, за даними слідства, на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів. Серед «інвесторів» фонду була родина підозрюваного.

Для приховання участі високопосадовця на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей ексміністра. Ці компанії придбали акції фонду, а учасники злочинної організації перераховували кошти на рахунки фонду у трьох швейцарських банках.

За даними слідства, у період перебування підозрюваного на посаді через довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Частину коштів легалізували через криптовалюту та інвестування у фонд.

Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн доларів. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині у Швейцарії. Частину коштів витратили на оплату навчання дітей у закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини, решту — на депозитах.

Колишньому високопосадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 209 КК України. Слідство триває, у межах розслідування НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.