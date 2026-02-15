Орбан назвав головною загрозою для Угорщини ЄС, а не Росію

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що справжньою загрозою для країни є не Росія, а Європейський Союз. Така риторика прозвучала напередодні парламентських виборів, на яких його партія стикається з найсерйознішим викликом за останні роки, повідомляє CNN.

Під час виступу перед прихильниками Орбан порівняв ЄС із радянським режимом, що понад 40 років домінував в Угорщині, та відкинув оцінки європейських лідерів щодо загрози з боку президента Росії Володимира Путіна. За його словами, «ті, хто любить свободу, мають боятися не Сходу, а Брюсселя», а заяви про небезпеку з боку Росії він назвав «примітивним залякуванням».

Заяви пролунали за вісім тижнів до виборів 12 квітня. За даними незалежних опитувань, партія Фідес відстає від правоцентристської партії Tisza на чолі з Петером Мадяром. Орбан водночас стверджує, що ЄС нібито прагне втягнути угорців у війну в Україні у разі його поразки — твердження, яке не має підтверджень.

Угорський прем’єр від початку повномасштабного вторгнення Росії виступає проти військової та фінансової допомоги Києву, підтримує контакти з Москвою та конфліктує з партнерами по ЄС і НАТО, звинувачуючи їх у «розпалюванні війни». Раніше він також заявляв, що «незрозуміло, хто на кого напав» у лютому 2022 року.

Відносини Будапешта з Євросоюзом залишаються напруженими: ЄС заморозив мільярди євро фінансування через занепокоєння щодо стану демократії, незалежності судової системи та корупції. У відповідь Орбан неодноразово погрожував блокувати ключові рішення ЄС, зокрема фінансову підтримку України.

Напередодні виборів він також звинуватив транснаціональні корпорації, банки та енергетичні компанії у спробах сформувати новий уряд разом з опозицією. Якщо Фідес здобуде п’яту поспіль парламентську більшість, Орбан пообіцяв продовжити курс на «усунення іноземного впливу», пославшись на підтримку президента США Дональда Трампа та заявивши про намір «очистити» Угорщину від структур, які, на його думку, обмежують її суверенітет.