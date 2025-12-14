Орбан — найцінніший заморожений російський актив у Європі: Сибіга прокоментував заяву угорського прем’єра

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо можливого використання заморожених російських активів у Європі. У своєму дописі Сибіга назвав прем’єра Угорщини «найціннішим замороженим активом Росії в Європі», натякаючи на його проросійську політику.

Так глава МЗС прокоментував публікацію Орбана, у якій той заявив, що Брюссель нібито «обходить Угорщину і ґвалтує європейське право», намагаючись конфіскувати заморожені російські активи. Орбан також назвав ці дії «оголошенням війни» та наголосив, що Будапешт не братиме участі в такій схемі, водночас розкритикувавши вимогу додаткових €135 млрд від країн-членів ЄС на фінансування війни.

Коментар Сибіги став прямою відповіддю на риторику угорського прем’єра та вкотре підкреслив позицію України щодо необхідності використання заморожених російських активів для компенсації збитків, завданих агресією РФ.

