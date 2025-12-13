Угорщину сколихнули протести через насильство над дітьми у державних виправних закладах

В Угорщині відбулися масові протести після появи відео з насильством над дітьми у державному виправному закладі для неповнолітніх, що посилило тиск на прем’єр-міністра Віктора Орбана за чотири місяці до виборів, пише Bloomberg.

У суботу в Будапешті тисячі людей вийшли на демонстрацію, пройшовши маршем із центральної частини Пешта через Дунай у бік офісу Орбана в Будському замку. Акцію організував і очолив лідер опозиції Петер Мадяр, чия партія Tisza, за даними опитувань, лідирує напередодні квітневого голосування. Мадяр закликав Орбана піти у відставку, заявивши про провал держави у захисті дітей, які перебувають під опікою держави.

Відео без зазначеної дати, яке стало відомим цього тижня, зафіксувало, як посадовець, який донедавна виконував обов’язки керівника одного з будапештських виправних закладів для неповнолітніх, вчиняє жорстокі дії, зокрема б’є дитину, що лежала на підлозі, та б’є головою іншого підлітка об стіл. Чоловік подав у відставку і був затриманий, а поліція цього тижня провела обшуки в установі та затримала ще кількох осіб.

Реклама

Реклама

Уряд намагався подати постраждалих неповнолітніх як правопорушників. В інтерв’ю провладному виданню Mandiner Орбан повторив цю тезу, хоча й зазначив, що насильство є неприйнятним навіть щодо злочинців. Така позиція викликала додаткову критику через перекладання відповідальності на жертв.

«Це моторошна історія, зокрема через реакцію уряду або її відсутність», — заявив 24-річний розробник програмного забезпечення Левенте Іґнеці, який долучився до маршу. За його словами, навіть якщо протести не матимуть негайного ефекту, важливо подати чіткий сигнал напередодні виборів.

Уряд Орбана також намагався приписати собі заслуги за пізнє втручання поліції, яке відбулося після кількох місяців вимог опозиції провести ретельне розслідування. Раніше з’ясувалося, що попереднього директора цього ж закладу підозрюють у сексуальному насильстві та організації проституційної мережі.

Зростання популярності Петера Мадяра як головного суперника Орбана на виборах 2026 року пов’язують із подібними скандалами. Менш ніж два роки тому тодішня президентка Угорщини Каталін Новак, союзниця Орбана, подала у відставку після суспільного обурення через помилування у справі про педофілію в державному дитячому будинку.

Мадяр, який раніше підтримував Орбана і мав тісні зв’язки з владою, публічно розкритикував керівництво після спроб уникнути відповідальності. Згодом він заснував партію Tisza, яка виступає проти корупції серед правлячої еліти та використовує суспільне невдоволення через кризу вартості життя.

Опозиційний політик і надалі зосереджується на проблемах вразливих дітей у занедбаних і недофінансованих державних установах, протиставляючи їхню реальність задекларованому владою «про сімейному» курсу уряду Орбана.