Сили оборони знешкодили 430 повітряних цілей противника

У ніч на 13 грудня (з 18:00 12 грудня) противник завдав чергового комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Основний напрямок удару – Одещина, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 495-ти засобів повітряного нападу – 30 ракет різних типів та 465 БпЛА різних типів. Серед них:

Реклама

Реклама

465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, безпілотники інших типів, (близько 270 із них – «шахеди»);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

5 крилатих ракет Іскандер-К;

16 крилатих ракет Калібр (райони пусків – акваторії Чорного та Каспійського морів).

“За попередніми даними, станом на 12.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 430 повітряних цілей:

417 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

4 крилаті ракети Іскандер-К;

9 крилатих ракет Калібр.

Зафіксовано влучання 8 ракет та 33 ударних БпЛА на 18-ти локаціях, падіння збитих (уламки) – на 3 локаціях. Крім того, шість ракет не досягли цілей (місця падіння уточнюються)”, – йдеться у повідомленні.