США знімають санкції з білоруського калію

Сполучені Штати ухвалили рішення зняти санкції з білоруського калію. Про це повідомили державні ЗМІ Білорусі з посиланням на спеціального посланця президента США Дональда Трампа Джона Коала після двох днів переговорів у Мінську з Олександром Лукашенком.

У повідомленнях не уточнюється, які кроки Білорусь зробить у відповідь. Країна є одним із найбільших у світі виробників калію — ключового компонента для виробництва добрив.

Як пише Reuters, Джон Коал, якого минулого місяця призначили спеціальним посланцем Трампа з питань Білорусі, отримав завдання домогтися звільнення понад тисячі політичних в’язнів у цій пострадянській державі, яка є близьким союзником Росії.

Реклама

Реклама

Державне агентство Belta цитує Коала, який заявив, що під час зустрічей із Лукашенком обговорював широкий спектр тем. Зокрема, за його словами, йшлося про війну між Україною та Росією, а також про Венесуелу.

«У нас була дуже хороша розмова. Ми говорили про майбутнє. Про те, як рухатися вперед шляхом зближення між США та Білоруссю, щоб нормалізувати відносини. Це наша мета», — сказав Коал.

Він також звернув увагу на тісні стосунки між Лукашенком і президентом Росії Володимиром Путіним у контексті війни проти України. За словами американського посланця, білоруський лідер має можливість радити Путіну з окремих питань.

«Ваш президент має тривалу історію відносин із президентом Путіним і здатність давати йому поради. Це дуже корисно в цій ситуації. Вони давні друзі й мають необхідний рівень взаємин, щоб обговорювати такі питання», — зазначив Коал, додавши, що Путін може приймати одні поради й відхиляти інші, але сам процес може сприяти пошуку рішень.