На кордоні Білорусі й Польщі знову виявили підземний хід: затримано 130 мігрантів з країн Азії

За даними білоруських телеграм-каналів, на білорусько-польському кордоні знову виявили підземний хід, який, імовірно, використовувався для нелегального переправлення мігрантів до Європейського Союзу.

Черговий підземний маршрут мігрантів виявили на кордоні Польщі з Білоруссю / Фото з соцмережі

Повідомляється, що в Підляському воєводстві польські прикордонники затримали 130 осіб, переважно громадян Афганістану, Пакистану, Індії, Непалу та Бангладеш. Також, за цією інформацією, були затримані двоє водіїв, які планували доправити мігрантів далі до країн Західної Європи.

Білоруські ресурси стверджують, що це вже четвертий подібний підкоп, виявлений у регіоні від початку року. Польська Прикордонна служба, як зазначається, оперативно блокує спроби нелегального перетину кордону завдяки посиленим заходам безпеки.

За версією білоруських ЗМІ, спроби організованого нелегального перетину кордону тривають, змінюючи лише способи — з наземних на підземні.