Зеленський відвідав Куп’янськ і привітав військових з успішною операцією з оточення окупантів

Президент України Володимир Зеленський відвідав Куп’янський напрямок та особисто привітав українських військових з результативними діями проти російських окупантів у місті. Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні, опублікованому на офіційних ресурсах президента.

Зеленський наголосив, що російська сторона багато заявляла про Куп’янськ, однак реальна ситуація на місці свідчить про результати роботи українських воїнів. Під час поїздки президент поспілкувався з бійцями та подякував усім підрозділам, які беруть участь у боях на цьому напрямку.

Глава держави підкреслив, що досягнення на фронті безпосередньо впливають на позиції України в дипломатичних переговорах щодо завершення війни. За його словами, сильні позиції всередині країни формують сильні аргументи у міжнародному діалозі.

Окремо президент привітав військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ, зазначивши, що цього дня особливо пишається їхньою роботою та подякував за службу.