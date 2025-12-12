На Хмельниччині викрили схему, за якою військові не перебували на службі, а працювали на СТО

На Хмельниччині викрито незаконну схему, за якою військовослужбовці за грошову винагороду фактично не перебували на службі, але отримували грошове забезпечення. Про це повідомила Спецпрокуратура Західного регіону.
За даними слідства, у жовтні 2024 року службові особи однієї з військових частин організували механізм, що дозволяв військовим не проходити службу. Наразі встановлено чотирьох військовослужбовців, які за цією схемою понад рік ремонтували приватні автомобілі на Київщині, працюючи на користь знайомого одного з підозрюваних посадовців та отримуючи при цьому грошове забезпечення.
За попередніми підрахунками, держава зазнала збитків щонайменше на 1 мільйон гривень. Точний розмір шкоди та можлива причетність інших службових осіб встановлюються.
За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону службовим особам військової частини повідомлено про підозру за фактами перевищення військовою службовою особою повноважень та пособництва в ухиленні від військової служби, вчинених в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. За клопотанням прокурорів підозрюваним обрано запобіжні заходи та їх відсторонено від займаних посад.