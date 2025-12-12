        Суспільство

        НАТО передасть Україні озброєння на 5 млрд доларів через механізм PURL: що у пріоритеті

        Галина Шподарева
        12 Грудня 2025 10:20
        Військова допомога з США / Фото ілюстративне: U.S. Embassy Kyiv, Twitter
        Військова допомога з США / Фото ілюстративне: U.S. Embassy Kyiv, Twitter

        Україна до кінця року отримає військове обладнання зі складів США на суму близько 5 млрд доларів через механізм PURL. Ключовим пріоритетом є постачання систем ППО.

        Про це повідомляє Суспільне з посиланням на заступницю генерального секретаря НАТО Радмилу Шекерінську.

        Україна отримає системи протиповітряної оборони, боєприпаси та необхідні запчастини загальною вартістю близько 5 млрд доларів. Механізм PURL забезпечує найнагальніші потреби української армії, особливо у сфері ППО.

        “Левова частка засобів протиповітряної оборони надходить в Україну саме через PURL — це буквально різниця між життям і смертю”, — сказала Шекерінська.

        За її словами, логістичні поставки відбуваються безперервно через хаби в Польщі та Румунії, а фінансування забезпечують європейські союзники та Канада. До ініціативи також приєдналися Австралія та Нова Зеландія.

        Шекерінська додала, що попри значні обсяги поставок, Україні все ще бракує засобів ППО, і оборонна промисловість країн НАТО нарощує виробництво, щоб покрити цей дефіцит.


