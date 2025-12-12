НАТО передасть Україні озброєння на 5 млрд доларів через механізм PURL: що у пріоритеті

Україна до кінця року отримає військове обладнання зі складів США на суму близько 5 млрд доларів через механізм PURL. Ключовим пріоритетом є постачання систем ППО.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на заступницю генерального секретаря НАТО Радмилу Шекерінську.

Україна отримає системи протиповітряної оборони, боєприпаси та необхідні запчастини загальною вартістю близько 5 млрд доларів. Механізм PURL забезпечує найнагальніші потреби української армії, особливо у сфері ППО.

“Левова частка засобів протиповітряної оборони надходить в Україну саме через PURL — це буквально різниця між життям і смертю”, — сказала Шекерінська.

За її словами, логістичні поставки відбуваються безперервно через хаби в Польщі та Румунії, а фінансування забезпечують європейські союзники та Канада. До ініціативи також приєдналися Австралія та Нова Зеландія.

Шекерінська додала, що попри значні обсяги поставок, Україні все ще бракує засобів ППО, і оборонна промисловість країн НАТО нарощує виробництво, щоб покрити цей дефіцит.