РФ почала гальмувати обмін полоненими: Зеленський пояснив причину

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала затримувати процес обміну полоненими на тлі переговорів щодо завершення війни. За його словами, Москва прагне ширших домовленостей, тому блокує узгодження списків.

Про це Володимир Зеленський сказав 11 грудня, пише Суспільне.

“Росіяни почали гальмувати ці процеси, тому що хочуть загальних домовленостей. На мій погляд, саме це відбувається. Якщо у нас буде формування всіх цих процесів, то ми повернемось знову до рішень про обмін”, — пояснив президент.

За словами Зеленського, секретар РНБО Рустема Умєрова мав зустріч щодо обмінів полоненими й тоді сторони нібито погодили “достатньо великий обмін” до Нового року.

“І що треба проговорювати списки, але зараз саме з російської сторони є гальмування”, — зазначив президент.

Нагадаємо, 15 листопада Умєров повідомляв, що РФ та Україна погодилися активувати стамбульські домовленості щодо обміну військовополоненими — йшлося про 1200 полонених.