У прокуратурі підтвердили розстріл українського військовослужбовця

На Сіверському напрямку військовослужбовець ЗСУ був розстріляний під час здачі в полон – про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. Раніше про інцидент заявляв моніторинговий Telegram-канал DeepState.

Під час зачистки приватного сектору поблизу села Свято-Покровське військовий рф виявив українського захисника у напівзруйнованому домоволодінні. Коли боєць ЗСУ вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон, окупант відкрив вогонь із засідки.

Після поранення український воїн спробував укритися, однак військовий рф добив його пострілом з автомата.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин та ідентифікації причетного військовослужбовця рф.

Умисне вбивство військовополоненого є грубим порушенням Женевських конвенцій та тяжким міжнародним злочином.