СБУ, НАБУ та САП викрили народну депутатку на підбурюванні до надання хабаря

Служба безпеки України спільно з НАБУ та САП у Києві викрили злочинну групу, яку, за даними слідства, очолювала народна депутатка України. Про це повідомляють правоохоронні органи.

Мова йде про Анну Скороход.

За матеріалами розслідування, учасники угруповання запропонували представнику бізнесу за 250 тис. доларів США організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію-конкурента. До «схеми» депутатка залучила свого помічника та кількох посередників, один із яких відповідав за отримання неправомірної вигоди.

Під час перемовин сторони погодилися розбити суму на два транші. Для нібито гарантії виплати всієї суми представнику компанії запропонували написати розписку про начебто запозичення коштів.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучено докази їхньої протиправної діяльності / Фото СБУ

Співробітники СБУ та НАБУ задокументували факт отримання посередником першої частини хабаря у розмірі 125 тис. доларів США у центрі Києва. Після цього «клієнту» повідомили, що ці кошти нібито мали бути передані посадовцям РНБО, однак фактично жодним членам Ради чи іншим посадовцям гроші передані не були.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучено докази їхньої протиправної діяльності. На підставі зібраної доказової бази учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.